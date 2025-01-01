Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátráme po třináctileté dívce ze Zlína.
Z domu odešla během noci na čtvrtek.
Zlínští policisté od rána pátrají po třináctileté dívce ze Zlína, která během noci na dnešek nečekaně odešla z domu a nedává o sobě rodině žádné zprávy.
Dívka má u sebe mobilní telefon, ale hovory nebere a na zprávy neodpovídá. Z domu odešla pravděpodobně v šedých teplákových kalhotách, khaki nebo tmavě modrém tričku, černých nazouvákách s bílými proužky a nápisem Adidas, mohla by s sebou mít i černý batoh. Vysoká je 160 cm, má dlouhé rovné blond vlasy, černé výrazné řasy a na pravé líci má mateřské znaménko. Pohybovat by se mohla v centru města ve společnosti osob podobného věku.
Pokud jste dívku na fotografii viděli, volejte, prosím, linku 158.
Děkujeme.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12250828251505
28. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková