Policie České republiky  

Pátráme po třináctileté dívce ze Zlína.

Z domu odešla během noci na čtvrtek. 

Zlínští policisté od rána pátrají po třináctileté dívce ze Zlína, která během noci na dnešek nečekaně odešla z domu a nedává o sobě rodině žádné zprávy.

Dívka má u sebe mobilní telefon, ale hovory nebere a na zprávy neodpovídá. Z domu odešla pravděpodobně v šedých teplákových kalhotách, khaki nebo tmavě modrém tričku, černých nazouvákách s bílými proužky a nápisem Adidas, mohla by s sebou mít i černý batoh. Vysoká je 160 cm, má dlouhé rovné blond vlasy, černé výrazné řasy a na pravé líci má mateřské znaménko. Pohybovat by se mohla v centru města ve společnosti osob podobného věku.

Pokud jste dívku na fotografii viděli, volejte, prosím, linku 158.

Děkujeme.

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12250828251505

28. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

