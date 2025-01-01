Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté pomáhají tam, kde je to potřeba 

Naši kolegové z pohotovostního a eskortního oddělení se opět rozhodli pomoci tam, kde jde o život. Krev tentokrát darovalo 5 policistů. Dva z nich vůbec poprvé. 

I když to jediné odvážné slečně nakonec nevyšlo kvůli zdravotním důvodům, ceníme si její odvahy a věříme, že příště to klapne! 

Darování krve je víc než jen zákrok. Je to tichý čin solidarity s těmi, kteří dnes bojují o zdraví nebo život. Naši policisté chrání lidi nejen na ulici, ale i takto, kapku po kapce.

Děkujeme všem, kteří pomáhají, ať už v uniformě nebo bez ní. 

27. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

Odběr krve 1

Odběr krve 1 

Odběr krve 2

Odběr krve 2 

Odběr krve 3

Odběr krve 3 

Odběr krve 4

Odběr krve 4 

Odběr krve 5

Odběr krve 5 

Odběr krve 6

Odběr krve 6 

Odběr krve 7

Odběr krve 7 

