Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
I tobě v žilách koluje naše krev...
Policisté pomáhají tam, kde je to potřeba
Naši kolegové z pohotovostního a eskortního oddělení se opět rozhodli pomoci tam, kde jde o život. Krev tentokrát darovalo 5 policistů. Dva z nich vůbec poprvé.
I když to jediné odvážné slečně nakonec nevyšlo kvůli zdravotním důvodům, ceníme si její odvahy a věříme, že příště to klapne!
Darování krve je víc než jen zákrok. Je to tichý čin solidarity s těmi, kteří dnes bojují o zdraví nebo život. Naši policisté chrání lidi nejen na ulici, ale i takto, kapku po kapce.
Děkujeme všem, kteří pomáhají, ať už v uniformě nebo bez ní.
27. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková