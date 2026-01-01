Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Auto není trezor!
Z odemčeného Mercedesu zmizel notebook a peníze.
Policisté se zabývají krádeží, která se stala v pátek 6. března 2026 podvečer na parkovišti před supermarketem v místní části Zlín – Louky na třídě Tomáše Bati. Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a po pachateli, kterému hrozí až dvouletý trest odnětí svobody, pátrají.
Zloděj v době přibližně mezi 18:10 a 18:40 hodinou využil toho, že majitel odešel na nákup a nechal své vozidlo odemčené. Z interiéru automobilu odcizil notebook značky Lenovo uložený v tašce na notebook na podlaze za sedadlem řidiče a z peněženky uložené ve střední přihrádce ve vozidle vzal finanční hotovost.
Majiteli notebooku vznikla škoda přibližně 50 tisíc korun odcizením notebooku, další škoda ve výši 1 800 korun vznikla odcizením hotovosti.
Většinou stačí dodržovat základní preventivní pravidla:
- Vozidlo vždy zamykejte, a to i při krátkém odchodu.
- Cenné věci jako notebooky, kabelky nebo peněženky nepatří do zaparkovaného auta ani na krátkou dobu. Když už je tam musíte nechat, dejte je do kufru, kam nejde vidět.
- Čím méně překážek musí zloděj překonat, tím pravděpodobnější je, že vás okrade.
- Využije právě situace, kdy vozidlo nezamknete nebo necháte cennosti na viditelném místě.
10. března 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková