Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc
Pátráme po pohřešovaném muži ze Vsetínska.
Policisté pátrají po čtyřiačtyřicetiletém muži, který v průběhu víkendu odešel z místa bydliště v obci Oznice na Vsetínsku a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu. Naposledy měl být viděn dnešního dne v ranních hodinách v obchodě v obci Mikulůvka. Blízcí mají obavy, že by mohl být ohrožen na životě.
Muž je asi 180 cm vysoký, silnější postavy, na nose má viditelnou jizvu. Na sobě by měl mít černou péřovou bundu a tmavé kalhoty.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16510301261515
Informace k pohřešované osobě přijmou policisté na kterékoliv policejní služebně nebo na lince 158.
Děkujeme.
1. března 2026, por. Radomír Šiška, DiS.