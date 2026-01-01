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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žádáme o spolupráci další svědky

Nadále pokračuje šetření dubnového napadení rozhodčího v Prostřední Bečvě. 

Policisté z obvodního oddělení v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s šetřením již medializovaného napadení fotbalového rozhodčího, žádají případné svědky o spolupráci. K napadení došlo dne 26. dubna tohoto roku na fotbalovém hřišti v Prostřední Bečvě.
Prověřování případu dosud není ukončeno a policisté žádají dosud neztotožněné svědky incidentu, aby se na ně obrátili se svými poznatky, popřípadě přímo se svědectvím o průběhu konfliktu.
Svědci se mohou přihlásit na kterékoliv policejní služebně, popřípadě prostřednictvím linky 158.
Děkujeme.

9. července 2026, nprap. Petr Jaroš

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