Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výsledky dopravně bezpečnostní akce
Řidič se zákazem řízení nadýchal téměř dvě promile.
Na konci uplynulého pracovního týdne se na území Zlínského kraje uskutečnila dopravně bezpečnostní akce RYCHLOST, tedy akce se zaměřením na kontrolu dodržování rychlostních limitů v obci a mimo obec. Desítky dopravních policistů zkontrolovaly více než 400 vozidel a celkem zjistily 197 dopravních přestupků. Většina z nich, konkrétně 130 přestupků, se týkala překročení povolené rychlosti. Pro příklad lze uvést devatenáctiletého řidiče, jehož automobil policisté zastavili ve Vsetíně poté, co mu na ulici Jasenické naměřili rychlost 98 km/h nebo přestupek čtyřiačtyřicetiletého muže, jehož automobil zastavila hlídka dálničního oddělení poté, co mu na dálnici D1 u Bezměrova naměřila rychlost 161 km/h.
Kromě měření rychlosti policisté u řidičů prováděli i dechové zkoušky na alkohol a v Hulíně jedna z hlídek zastavila osobní automobil, jehož sedmatřicetiletý řidič nadýchal bezmála dvě promile alkoholu. Policisté následně navíc zjistili, že má tento muž z minulosti soudem uložený trest zákazu řízení motorových vozidel. Je tak nyní podezřelý hned ze dvou trestných činů – ohrožení pod vlivem návykové látky a maření úředního rozhodnutí a vykázání.
20. října 2025, nprap. Petr Jaroš