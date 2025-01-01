Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátrání po pohřešovaném muži
Policisté žádají o spolupráci i veřejnost.
Vsetínští policisté vyhlásili pátrání po pohřešovaném muži, který pravděpodobně v pátek 26. 9. 2025 opustil místo svého současného bydliště v Lidečku a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22540929251520
Na sobě by muž mohl mít černou koženou bundu a rifle. Bližší popis oblečení policisté v tuto chvíli nemají.
Jakékoliv informace o pohřešovaném muži přijmeme na kterékoliv policejní služebně či prostřednictvím linky 158.
3. října 2025, nprap. Petr Jaroš