Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátrání po pohřešovaném muži

Policisté žádají o spolupráci i veřejnost. 

Vsetínští policisté vyhlásili pátrání po pohřešovaném muži, který pravděpodobně v pátek 26. 9. 2025 opustil místo svého současného bydliště v Lidečku a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu.

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22540929251520

Na sobě by muž mohl mít černou koženou bundu a rifle. Bližší popis oblečení policisté v tuto chvíli nemají.
Jakékoliv informace o pohřešovaném muži přijmeme na kterékoliv policejní služebně či prostřednictvím linky 158.

3. října 2025, nprap. Petr Jaroš

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 