Pátrání po pohřešované ženě

V sobotu odešla z domu a dosud se neozvala. 

Vsetínští policisté pátrají po sedmapadesátileté ženě z Jablůnky, která v sobotu odpoledne odešla z místa trvalého pobytu a od té doby o ní nemají příbuzní žádné informace.
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Z domu žena odešla okolo patnácté hodiny a měla na sobě pravděpodobně světlou sukni po kolena, bílý batoh a světlé botasky.
Policisté spolu s  hasiči a dobrovolníky provedli pátrání v lokalitách okolo Jablůnky, prozatím však bez kladného poznatku. 
Jakékoliv informace o pohřešované ženě přijmeme na kterékoliv policejní služebně či prostřednictvím linky 158.

13. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš

