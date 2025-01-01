Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátrání po pohřešované ženě
V sobotu odešla z domu a dosud se neozvala.
Vsetínští policisté pátrají po sedmapadesátileté ženě z Jablůnky, která v sobotu odpoledne odešla z místa trvalého pobytu a od té doby o ní nemají příbuzní žádné informace.
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Z domu žena odešla okolo patnácté hodiny a měla na sobě pravděpodobně světlou sukni po kolena, bílý batoh a světlé botasky.
Policisté spolu s hasiči a dobrovolníky provedli pátrání v lokalitách okolo Jablůnky, prozatím však bez kladného poznatku.
Jakékoliv informace o pohřešované ženě přijmeme na kterékoliv policejní služebně či prostřednictvím linky 158.
13. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš