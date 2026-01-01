Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cvičení

Zítra ve Vsetíně proběhne policejní cvičení. 

V úterý dne 19. května 2026 se v době od 08.00 hodin do 15,00 hodin v prostorách areálu Vsetínské nemocnice a.s. uskuteční plánované taktické cvičení složek Policie Ćeské republiky. Při cvičení se budou pohybovat ve vyšší míře policisté a služebnj technika nejen uvnitř areálu, ale i v jeho nejbližším okolí. Zároveň upozorňujeme, že se vzhledem k zaměření cvičení může ozývat střelba. Žádáme občany o důsledné respektování pokynů policistů a zároveň děkujeme za ohleduplnost související s průběhem cvičení.

18. května 2026, por.Bc. Vladislav Malcharczik

