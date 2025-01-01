Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Cvičení složek IZS
Nácvik řešení mimořádné události.
Ve středu dopoledne se ve výrobním areálu ve vsetínské části Jasenice uskutečnilo plánované taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS). Cílem cvičení byla mimo jiné prověrka připravenosti a taktické součinnosti nejen základních, ale i specializovaných složek IZS, prověrka funkčnosti systému spojení a vyrozumění, simulace vyhledání a záchrany zraněných či pohřešovaných osob.
Úkolem policistů bylo mimo jiné zabezpečení přístupových cest k objektu, pyrotechnický průzkum zasaženého objektu, zřízení velitelského štábu na místě či vytvoření koridoru pro příjezd a odjezd zásahové techniky. Na místě události kromě pořádkových policistů zasahovali také pyrotechnici, dopravní policisté, kriminalisté, policisté z oddělení krizového řízení, oddělení služební kynologie či interventi z oddělení psychologických služeb.
20. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš