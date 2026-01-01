Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Alkohol, drogy a mládež
O víkendu proběhly na Vsetínsku kontroly zákazu podávání alkoholu nezletilým.
Nejen policisté, ale i zástupci Celní správy ČR, České obchodní inspekce a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, se v noci z pátku na sobotu zúčastnili bezpečnostního opatření zaměřeného především na kontrolu dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Do opatření se zapojilo několik desítek policistů z řad pořádkové či dopravní policie a kriminalisté. Ti postupně zkontrolovali dvě kulturní a zábavní akce v obcích Nový Hrozenkov a Hovězí na Vsetínsku.
V průběhu těchto akcí nedošlo k žádné mimořádné události, přesto policisté zjistili 22 případů podání alkoholu nezletilým osobám. Pro některé z nich si na místo museli přijet rodiče, neboť naměřené hodnoty přesáhly dvě či u jedné z dívek dokonce tři promile alkoholu.
V jednom případě bylo zjištěno i držení několika gramů omamné a psychotropní látky. Z výsledků orientační zkoušky vyplynulo, že obsahem sáčků, které u sebe měl dvaadvacetiletý muž, byl pravděpodobně metamfetamin.
V katastru uvedených obcí dále policisté zjistili několik dopravních přestupků. Dopravní policisté mimo jiné v neděli krátce po půlnoci zastavili osobní automobil, jehož řidič projížděl Novým Hrozenkovem rychlostí 90 km/h.
Bezpečnostní opatření s podobným zaměřením provádí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje každoročně, a to opakovaně především v rizikovém období letních prázdnin.
27. července 2026, nprap. Petr Jaroš