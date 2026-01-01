Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Rozhodl se investovat
Přišel o téměř dva a tři čtvrtě milionu korun.
Kriminalisté se od prosince minulého roku zabývají případem podvodu, při kterém muž reakcí na reklamu podvodné investiční společnosti přišel o nemalé peníze.
Devětapadesátiletý muž zavolal na telefonní číslo uvedené v reklamním sdělení, kde se mu ozval zástupce investiční společnosti. Ten ho nasměroval na stránky společnosti a zasvětil ho do procesu investování. Na jeho doporučení si muž zřídil několik obchodních účtů. První investice v řádech stovek tisíc korun pak zaslal na doporučené účty. Další vklad, který si bohužel obstaral úvěrem u jedné z tuzemských bank, měl dokonce osobně předat kurýrovi kryptosměnárny na předem smluveném místě. Na parkovišti obchodního centra pak kurýrovi předal na základě smluveného hesla půl milionu v hotovosti. Po předání mu tuto částku připsali na jeden z investičních účtů, kterou dle rad finančního poradce také dále proinvestoval.
Následně obdržel e-mail, ve kterém byl vyzván k zaplacení obchodní licence včetně pojištění účtu za tisíce EUR. Také byl upozorněn na nutnost uhrazení dalších poplatků spojených s vysokými finančními transakcemi. Vše uhradil. Teprve poté se pro podezření z podvodu obrátil na policii. Celkem včetně úhrad různých smyšlených poplatků proinvestoval přes dva miliony sedm set tisíc korun.
Neznámému pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až osm let za mřížemi.
9. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.