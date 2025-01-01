Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Podvodníci
Uherskohradišťští kriminalisté ve spolupráci se specializovanými celorepublikovými útvary zadrželi dva muže podezřelé z majetkové trestné činnosti.
Muži vystupující jako pracovníci investiční společnosti si minimálně od listopadu minulého roku podvodným způsobem přišli na nemalé peníze. Na základě vytvořené podvodné reklamy neexistující investiční společnosti pod záminkou investic do akcií či komodit telefonicky kontaktovali zájemkyni o jejich služby. Ta v domnění budoucího výhodného investování provedla dle jejich pokynů instalaci programu pro umožnění vzdáleného přístupu do svého počítače. Po zaplacení vstupního poplatku v řádech několika tisíc korun započala své investice pomocí internetového bankovnictví. Byla utvrzena o tom, že její již zainvestované peníze vydělávají a její zisk měl hrubě překročit sto tisíc euro. „Finanční poradce“ po ní chtěl uhradit částku téměř půl milionu korun za nákup akcií. Dohodli se, že nyní zaplatí půlku a druhou posléze. Peníze měla předat kurýrovi v hotovosti ve stanovený čas v konkrétní kavárně na hlavním nádraží v Praze. Na určeném místě předala čtvrt milionu muži, který se vydával za kurýra uvedené společnosti. I poté poškozenou opakovaně telefonicky kontaktovali za účelem předání druhé poloviny smluvených financí. V tu chvíli ovšem podvodníčci netušili, že se „hra“ otočila. Díky duchapřítomné rodinné příslušnici, které se žena o neobvyklých transakcích investiční společnosti svěřila, podvod nahlásila na policii. Dle následující domluvy měla předat další velký obnos peněz, opět 250.000,- Kč. Tentokrát předání proběhlo již pod dohledem policie. Po nachystání smluvené částky ji měla na základě instrukcí předat konkrétní osobě na jiném smluveném místě, tentokrát v Uherské Brodě. Bezprostředně po předání finanční hotovosti byl domnělý kurýr zadržen. Pro druhého z podvodníků si policisté přijeli vzápětí.
Nyní padesátiletému muži, jednomu z obviněných, hrozí za trestný čin podvod až osm let za mřížemi. Druhému šestapadesátiletému muži za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti ve stádiu pokusu a ve spolupachatelství hrozí až šest let za mřížemi, nebo peněžitý trest.
15. srpna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.