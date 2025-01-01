Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Podvedla desítky lidí
Přišla si na více jak čtvrt milionu korun.
Uherskohradišťským kriminalistům se podařilo objasnit sérii podvodných inzerátů, za kterými stála mladá žena.
Osmadvacetiletá žena od konce roku 2022 do poloviny minulého roku za účelem získání finančních prostředků prodávala na bazarových portálech a sociálních sítích různé předměty, ačkoliv žádný z nich nevlastnila a také neměla v úmyslu žádný dodat. Vždy požadovala platbu předem, ale zboží po zaplacení i přes opakované urgence neposlala. Policisté zjistili, že takto konala ve více jak sto dvaceti případech. Mladá žena si tímto podvodným způsobem přišla na částku přesahující dvě stě padesát tisíc korun. Nyní ji hrozí za trestný čin podvod až pět let za mřížemi, nebo peněžitý trest.
Nejen v předvánočním období policie radí:
- Nikdy neposílejte peníze předem neznámému prodejci.
- Podívejte se na jeho hodnocení a prodejce si raději prověřte.
- Pozor na příliš výhodné nabídky. Pokud je cena výrazně nižší než obvyklá, může jít o podvod.
5. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.