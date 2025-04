Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátrání po pohřešovaném mělo šťastný konec

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Do akce byl zapojen i policejní vrtulník.

V sobotu okolo dvaadvacáté hodiny přijal operační důstojník oznámení o pohřešování devětasedmdesátiletého muže, který se ve večerních hodinách vydal z kulturní společenské akce pěšky domů do sousední obce. Domů ovšem nedorazil, mobilní telefon měl nedostupný. Okolí pročesávaly desítky policistů i policejní vrtulník. Po několika hodinové pátrací akci jej policisté nalezli v podchlazeném, ale viditelně nezraněném stavu ležícího u železniční trati. Ten při cestě domů zakopl, upadl a už se nedokázal zvednout. Vhledem k pozdním nočním hodinám a nízkým teplotám pohybujícím se u bodu mrazu, byla obava o jeho život opodstatněná. Policisté seniorovi poskytli první pomoc a vyčkali do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která ho převezla do Uherskohradišťské nemocnice k ošetření.

10. dubna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

