Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátrání po houbařce mělo šťastný konec
Při společné pátrací akci policistů a hasičů byla nalezena v lesním porostu.
Ve čtvrtek před patnáctou hodinou jsme přijali oznámení o pohřešování dvaasedmdesátileté ženy v lese v katastrálním území Komňa na Uherskohradišťsku. Ta se krátce po poledni oddělila od rodinné skupiny při sbírání hub a ztratila se. Po nějaké době už nezvedala mobilní telefon. Při posledním telefonátu uvedla, že je v lese, leží a je unavená. Do pátrací akce byla nasazena desítka policistů, policejní vrtulník a tři desítky hasičů. Seniorku se podařilo před devatenáctou hodinou nalézt v lesním porostu ležící a vyčerpanou. Policisté na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu k posouzení zdravotního stavu.
8. srpna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.