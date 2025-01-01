Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátrání po houbařce mělo šťastný konec

Při společné pátrací akci policistů a hasičů byla nalezena v lesním porostu. 

Ve čtvrtek před patnáctou hodinou jsme přijali oznámení o pohřešování dvaasedmdesátileté ženy v lese v katastrálním území Komňa na Uherskohradišťsku. Ta se krátce po poledni oddělila od rodinné skupiny při sbírání hub a ztratila se. Po nějaké době už nezvedala mobilní telefon. Při posledním telefonátu uvedla, že je v lese, leží a je unavená. Do pátrací akce byla nasazena desítka policistů, policejní vrtulník a tři desítky hasičů. Seniorku se podařilo před devatenáctou hodinou nalézt v lesním porostu ležící a vyčerpanou. Policisté na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu k posouzení zdravotního stavu.

8. srpna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

Odkazy do noveho okna

Jak se pohybovat v terénu (1).

Jak se pohybovat v terénu (1). 

Detailní náhled

Jak se pohybovat v terénu (2).

Jak se pohybovat v terénu (2). 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 