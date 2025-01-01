Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Kradl v kostele
Hrozí mu až dvě léta za mřížemi.
V minulých dnech policisté z Obvodního oddělení Uherské Hradiště sdělili podezření z krádeže devětačtyřicetiletému muži. Ten v půli srpna ukradl z odloženého batohu v místním kostele peněženku. Ukořistěnou cizí platební kartou poté provedl několik neoprávněných plateb u různých obchodníků za téměř čtrnáct set korun. Následujícího dne byl na základě dobré operativní a pátrací činnosti policistů dopaden.
Nyní podezřelému hrozí za trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až dvě léta za mřížemi, zákaz činnosti, nebo propadnutí věci.
3. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.