Kapsář
Hrozí mu až dvě léta za mřížemi.
Uherskobrodským policistům se podařilo dopadnout kapesního zloděje, který měl na svědomí tři krádeže peněženek.
V prvním případě muž začátkem března navštívil jednu místní restauraci, kde ho zaujal obsah odložené pánské kabelky, kterou si host přehodil přes opěradlo židle. Z ní se mu podařilo vytáhnout peněženku, aniž by si toho někdo všiml. Obsahem byla finanční hotovost v řádech několika tisíc korun a platební karta, kterou se snažil využít ve svůj prospěch. Ještě téhož večera se z ní několikrát pokusil vybrat finanční hotovost, což se mu nakonec podařilo. Než okradený muž chybějící peněženku zaregistroval a kartu zablokoval, pachatel stihl odčerpat dva a půl tisíce korun.
Ve druhém případě se dotyčný v půli března na tribuně místního hokejového stadionu přiblížil k jinému muži, kterému v nestřeženém okamžiku postupně z kapes odcizil peněženku i s mobilním telefonem. Odcizenou platební kartou poté platil drobné úhrady.
Poslední námi evidované krádeže se dopustil v půli dubna, při které okradl svého spolubydlícího. Tomu vzal peněženku s finanční hotovostí i platební kartou.
Podezřelý svým jednáním způsobil poškozeným celkovou škodu za více jak patnáct tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že třiačtyřicetiletý muž již byl v minulých letech za obdobnou trestnou činnost odsouzen, mu nyní hrozí za trestné činy krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až dvě léta za mřížemi.
21. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.