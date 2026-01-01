Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kapsář

Hrozí mu až dvě léta za mřížemi. 

Uherskobrodským policistům se podařilo dopadnout kapesního zloděje, který měl na svědomí tři krádeže peněženek.

V prvním případě muž začátkem března navštívil jednu místní restauraci, kde ho zaujal obsah odložené pánské kabelky, kterou si host přehodil přes opěradlo židle. Z ní se mu podařilo vytáhnout peněženku, aniž by si toho někdo všiml. Obsahem byla finanční hotovost v řádech několika tisíc korun a platební karta, kterou se snažil využít ve svůj prospěch. Ještě téhož večera se z ní několikrát pokusil vybrat finanční hotovost, což se mu nakonec podařilo. Než okradený muž chybějící peněženku zaregistroval a kartu zablokoval, pachatel stihl odčerpat dva a půl tisíce korun.

Ve druhém případě se dotyčný v půli března na tribuně místního hokejového stadionu přiblížil k jinému muži, kterému v nestřeženém okamžiku postupně z kapes odcizil peněženku i s mobilním telefonem. Odcizenou platební kartou poté platil drobné úhrady.

Poslední námi evidované krádeže se dopustil v půli dubna, při které okradl svého spolubydlícího. Tomu vzal peněženku s finanční hotovostí i platební kartou.

Podezřelý svým jednáním způsobil poškozeným celkovou škodu za více jak patnáct tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že třiačtyřicetiletý muž již byl v minulých letech za obdobnou trestnou činnost odsouzen, mu nyní hrozí za trestné činy krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až dvě léta za mřížemi.

21. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

