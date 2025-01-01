Policie České republiky  

Hledáme případné svědky nehody

Policisté šetří střet autobusu a osobního vozidla. 

Dopravní policisté přijali dodatečně oznámení o dopravní nehodě autobusu a osobního vozidla, která se udála dne 2. září 2025 okolo půl druhé odpoledne v obci Polešovice na silnici III/4276. Linkový autobus na trase Uherské Hradiště – Ořechov se v pravotočivé zatáčce ve směru na Vážany střetl levým bokem s protijedoucím osobním vozidlem Škoda.

Tímto žádáme případné svědky nehody, včetně cestujících v autobusu, kteří by mohli přispět k řádnému objasnění dopravní nehody, aby se ozvali dopravním policistům na číslo 735 780 180 nebo na bezplatnou linku 158.

4. září 2025, por. Radomír Šiška DiS.

