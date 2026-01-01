Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Krajské ředitelství Zlk

Havaroval

Nadýchal půl promile. 

Dopravní policisté vyjížděli ve středu okolo deváté hodiny dopolední k nehodě osobního vozidla v ulici Svatovítská ve Starém Městě. Pětasedmdesátiletý řidič vozidla Škoda Octavia nepřizpůsobil rychlost při průjezdu levotočivou zatáčkou, nezvládl řízení a narazil pravou přední částí do zaparkovaného vozidla. Po střetu se vozidlo převrátilo na bok. Senior si havárií způsobil zranění, se kterými byl převezen do Uherskohradišťské nemocnice k ošetření. Dechová zkouška u něj vykázala půl promile alkoholu. Nyní mu ve správním řízení hrozí až pětadvacetitisícová pokuta, zákaz řízení až na 18 měsíců a přičtení 6 bodů.

14. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

Nehoda

