Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Důvěřuj, ale prověřuj!
Díky neopatrnosti přišli o stovky tisíc.
Uherskohradišťští policisté evidují za uplynulý týden mimo jiné i několik případů, kdy lidé díky důvěřivosti a neopatrnosti přišli o stovky tisíc korun. Ve všech případech lidé komunikovali s podvodníky, po kterých pátrají policisté. Podvodníci se v komunikaci vydávají za zástupce různých společností, institucí nebo třeba i za policisty. Využívají při tom různé manipulativní techniky a jejich jediným cílem jsou vaše peníze.
O nejvyšší částku, bezmála osm set tisíc, přišla žena poté, co přes sociální sítě kontaktovala údajného investičního poradce, odborníka přes kryptoměnu a jiné komodity. Aniž by si ověřila, o jakou firmu se jedná nebo se s někým poradila, s vidinou vysokého zisku mu postupně přeposlala peníze z několika svých účtů.
V dalším případě použili podvodníci vydávající se za úředníky banky známou větu „ Na Váš občanský průkaz si někdo v bance zažádal o půjčku!“. Aby jeho finance byly v bezpečí, namluvili mu, že je musí převést jinam. Vystrašený muž se držel veškerých jejich instrukcí. Více než sto tisíc korun tak přeposlal na účty, které mu uvedli.
Při každém telefonátu buďte obezřetní, a jak se říká, „Důvěřuj, ale prověřuj!“. Zavolejte do své banky a vše si následně ověřte. Mějte na paměti, že úředníci z banky a ani policisté vás po telefonu nebudou nabádat k tomu, abyste jim sdělovali citlivé údaje či převedli své peníze na jiné účty.
Pokud chcete investovat a zhodnotit své úspory, pořádně si vše rozmyslete a nejednejte unáhleně. Extra výhodné nabídky jsou vždy podezřelé. Požádejte o radu někoho ze svých blízkých. Nebo se zajděte poradit do finančního ústavu. Jde o vaše peníze!
Neinstalujte si do svých počítačů či telefonů neznáme programy a aplikace. Můžete tím podvodníkovi poskytnout vzdálený přístup do vašeho zařízení!
Pokud máte podezření, že jste se stali obětí podvodníka, nebojte se vše oznámit na linku 158 případně na nejbližší policejní služebnu.
31. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.