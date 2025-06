Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cvičení s názvem AMOK

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Tentokrát proběhlo v budově úřadu práce.

V Uherském Brodě během pátečního dopoledne proběhlo cvičení policistů s pracovním názvem „AMOK – aktivní střelec“. Při řešení takové mimořádné události je cílem najít a eliminovat aktivního střelce.

Modelová situace byla směřována do objektu úřadu práce, kde by se nacházeli jeho pracovníci i jiní občané. Do rolí obětí jsme obsadili figuranty, a to jak samotné zaměstnance, tak i policisty ze Vzdělávacího zařízení Holešov.

Cvičení začalo oznámením od občana na tísňovou linku Policie ČR 158 s tím, že v objektu úřadu se střílí. Pokračovalo eliminací pachatele současně s dalšími úkoly, jako je zajištění bezpečnosti evakuovaných osob a ošetření zraněných.

Kromě policistů a zaměstnanců úřadu se do cvičení zapojila i zdravotnická záchranná služba, dále hasičský záchranný sbor a strážníci městské policie.

K dalšímu postupu a činnostem zúčastněných složek na místě nebudeme z taktických důvodů poskytovat bližší informace.

Cílem cvičení bylo prověřit vzájemnou spolupráci, komunikaci, dojezdové časy, ale i taktické postupy policistů a ostatních složek.

Velké poděkování patří jak vedení úřadu práce za poskytnutí prostor, tak i všem zúčastněným.

23. června 2025, por. Bc. Milena Šabatová

