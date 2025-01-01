Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Buďte obezřetní
Pachatel vydávající se za rodinné příslušníky stále žádá v SMS zprávě finanční pomoc!!
Uherskohradišťští policisté se stále potýkají s vysokým nápadem trestné činnosti týkající se podvodných SMS zpráv, ve kterých se pachatel vydává za rodinné příslušníky, nebo známé. Osoby, které reagovaly na SMS zprávu ve znění: „ Ahoj mami, tohle je moje nové číslo. Můj telefon je rozbitý.“ Přišly v dobré víře o své peníze. Pachatel vždy v následující komunikaci požadoval finanční pomoc.
Od začátku září jsme zaznamenali alarmující počet případů. Třináct poškozených celkově zaslalo na neznámé účty téměř jeden milion korun.
Pachateli v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až pětileté vězení, nebo peněžitý trest.
22. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.