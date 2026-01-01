Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zlodějky

Oběma ženám hrozí až dvě léta za mřížemi. 

Bystřičtí policisté v minulých dnech sdělili podezření dvěma ženám, které se dopustily stejné trestné činnosti, krádeže.

Jednatřicetiletá žena od prosince minulého roku do současnosti svým protiprávním jednáním napáchala škody u několika prodejců v Bystřici pod Hostýnem. Kradla v minimálně devíti případech a způsobila škodu za téměř patnáct tisíc korun. Zajímala ji převážně drogerie, oblečení, potraviny, ale také alkohol.

V jednom případě se k ní začátkem února přidala i druhá, sedmatřicetiletá žena, se kterou si zašly na společný „nákup“. Sortiment v hodnotě přes jeden tisíc korun byl velmi podobný.  

Obě ženy nebyly policistům neznámé. Druhá z nich byla již za krádeže v minulosti odsouzena a potrestána. Nyní jim hrozí za trestný čin krádež až dva roky za mřížemi.

17. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

