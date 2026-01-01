Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Zkrátili daně
Hrozí jim až osm let za mřížemi.
Kriminalisté obvinili čtyři fyzické a jednu právnickou osobu z trestného činu krácení daně. Obvinění vytvořili uzavřený řetězec, prostřednictvím kterého se dopouštěli výroby a následné distribuce nekolkovaného alkoholu na Kroměřížsku.
Na počátku řetězce stála společnost zabývající se výrobou lihu, která z rozhodnutí statutárního zástupce nejméně od počátku roku 2024 do května roku 2025 vyrobila a skladovala mimo řádnou evidenci nezdaněný líh, jenž byl mezi další obviněné účelově distribuován a následně užit k výrobě lihovin formou míchaného lihu trestí za studena. Vyrobené lihoviny uváděla na území Kroměřížska do volného oběhu koncovým zákazníkům skrze provozovny jednoho z obviněných, a to za výrazně nižší než obvyklé tržní ceny. Prodávané balení včetně uskladněného lihu navíc postrádalo řádné označení kontrolními páskami určenými k ochraně a kontrole zboží podléhajícího platbám spotřební daně. Lihovarská společnost spolu se svým zástupcem a dalšími třemi členy řetězce tímto způsobem zkrátili spotřební daň v rozsahu nejméně půl milionu korun. Všichni zapojení včetně jednatele lihovarské firmy sídlící na Vysočině si vyslechli obvinění pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží, za který jim v krajním případě hrozí až osm let za mřížemi.
20. března 2026, por. Radomír Šiška, DiS.