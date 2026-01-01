Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc při ztotožnění osoby
Informace přijmeme na lince 158.
V souvislosti s prověřováním trestné činnosti proti veřejnému pořádku žádají kroměřížští kriminalisté veřejnost o pomoc při ztotožnění muže na snímku. Výpověď této osoby by mohla přispět k objasnění případu, který se udál dne 28. 5. 2026 po šesté hodině ranní na ulici Vodní u Velkého náměstí v Kroměříži. Vyobrazená osoba, která by měla být hlavním svědkem a zároveň poškozenou osobou, se doposud neobrátila na policii. Tímto žádáme dotyčného muže, aby nás kontaktoval na kterémkoliv policejním oddělení.
Informace k této osobě přijmeme na tel. 974 675 651, případně na bezplatné lince 158, ale i osobně na nejbližší služebně.
Děkujeme.
3. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.