Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vloupali se do květinářství
Hrozí jim až dvouleté vězení.
Policistům se podařilo objasnit čtyři měsíce starý případ vloupání do jednoho květinářství v Holešově. Mladí muži se patrně domnívali, že v květinářství najdou poklad, proto v průběhu března vnikli v nočních hodinách násilím do prodejny, kterou prohledali. Nakonec si z ní odnesli pokladničku, ve které byla vložena finanční hotovost jeden tisíc korun. Policistům se podařilo dobrou operativní a pátrací činností oba mladé muže dopadnout.
Osmnáctiletým mužům nyní hrozí za trestný čin krádež až dvouleté vězení. Jeden z výtečníků dokonce byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen a potrestán.
14. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.