Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Únik plynu
Osm osob bylo zdravotnickou záchrannou službou převezeno do nemocnic k ošetření.
Před druhou hodinou ranní došlo k úniku plynu na jedné z kroměřížských ubytoven. Osm osob bylo zdravotnickou záchrannou službou převezeno do nemocnic k ošetření. Téměř čtyři desítky ubytovaných byly evakuovány. Událost prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Příčinu a okolnosti zjišťujeme.
28. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.