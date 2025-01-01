Policie České republiky  

Únik plynu

Osm osob bylo zdravotnickou záchrannou službou převezeno do nemocnic k ošetření. 

Před druhou hodinou ranní došlo k úniku plynu na jedné z kroměřížských ubytoven. Osm osob bylo zdravotnickou záchrannou službou převezeno do nemocnic k ošetření. Téměř čtyři desítky ubytovaných byly evakuovány. Událost prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Příčinu a okolnosti zjišťujeme.

28. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

