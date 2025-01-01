Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Převrátila auto na střechu
Nadýchala přes dvě promile alkoholu.
V pondělí nad ránem byli policisté přivoláni ke kuriózní dopravní nehodě, která se udála na ulici Tovačovská v Kroměříži.
Devětačtyřicetiletá řidička vozu značky Toyota při jízdě z centra města najela levým kolem na středový vyvýšený obrubník, což vedlo k převrácení vozidla. Dalším překvapením pro přítomné policisty byl výsledek dechové zkoušky řidičky. Naměřená hodnota přesáhla dvě promile alkoholu. Při této havárii naštěstí nebyl nikdo zraněn. Škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun.
Nezodpovědná řidička je nyní podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v krajním případě hrozí až tři roky odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
8. prosince 2025, por. Radomír Šiška DiS.