Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Poškodili vozidlo

Policisté z Obvodního oddělení Bystřice pod Hostýnem v minulých dnech sdělili podezření třem osobám z trestného činu poškození cizí věci. 

Tři muže koncem srpna při průchodu městem z předešlé oslavy zaujal zaparkovaný automobil, který svým neuváženým jednáním poškodili. Jeden z nich dokonce ulehl na kapotu vozidla. Bujarým dováděním způsobili na laku zaparkovaného vozidla škodu za pětadvacet tisíc korun. Policisté dobrou operativní a pátrací činností všechny aktéry vzápětí dopadli.

Nyní jim za uvedený trestný čin hrozí až jeden rok za mřížemi, zákaz činnosti, nebo propadnutí věci. 

1. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

