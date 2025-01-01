Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Poškodili vozidlo
Policisté z Obvodního oddělení Bystřice pod Hostýnem v minulých dnech sdělili podezření třem osobám z trestného činu poškození cizí věci.
Tři muže koncem srpna při průchodu městem z předešlé oslavy zaujal zaparkovaný automobil, který svým neuváženým jednáním poškodili. Jeden z nich dokonce ulehl na kapotu vozidla. Bujarým dováděním způsobili na laku zaparkovaného vozidla škodu za pětadvacet tisíc korun. Policisté dobrou operativní a pátrací činností všechny aktéry vzápětí dopadli.
Nyní jim za uvedený trestný čin hrozí až jeden rok za mřížemi, zákaz činnosti, nebo propadnutí věci.
1. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.