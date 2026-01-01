Pohřešovaný muž z Kroměřížska
Policisté pátrají po sedmačtyřicetiletém muži z Kroměřížska, který odešel z místa svého bydliště v obci Chvalčov dne 8. 5. 2026 neznámo kam. Muž je asi 190 cm vysoký, štíhlé postavy, má neupravené strniště a viditelně ulomený horní zub. Na sobě má pravděpodobně černé triko s dlouhým rukávem, rifle tmavě modré barvy, tmavé nazouváky a s sebou tmavě modrý batoh.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12480510261508
Veškeré informace k pohřešované osobě přijmeme na kterékoliv policejní služebně nebo na bezplatné telefonní lince 158.
Děkujeme.
15. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.