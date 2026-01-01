Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Podvodníci
Od ženy vylákali téměř dva miliony korun.
Třicetiletou ženu koncem minulého roku telefonicky kontaktovala neznámá žena, která se jí představila jako kapitánka Policie České republiky. Ta se jí dotázala, zda poskytla plnou moc konkrétní podezřelé osobě, která si měla na základě dané plné moci na její osobu zřídit úvěr ve výši jeden a půl milionu korun, o čemž byli pro podezření z podvodu vyrozuměni její bankou. Pokud ne, bylo jí doporučeno ihned jednat. V průběhu hovoru byla přesměrována na údajného pracovníka České národní banky, který jí tvrdil, že pokud si zažádá o úvěr ve své aplikaci, ta „cizí“ žádost tím bude anulována. Na jeho doporučení si tedy žena zřídila přes internetové bankovnictví půjčku stejné částky. Aby nedošlo k výběru těchto peněz z jejího účtu jinou osobou, byla instruována si co nejdříve vybrat všechny své peníze v hotovosti, včetně těch ze založeného úvěru. Vybranou hotovost měla bezprostředně po výběru předat v blízkosti banky do rukou osoby, která se jí prokáže smluveným heslem. V průběhu onoho předání byla ujišťována o tom, že jí budou peníze cestou policie vráceny.
Žena popsaným způsobem celkově přišla o více jak jeden milion osm set tisíc korun.
Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až osm let za mřížemi.
Policie radí:
Policista po telefonu nikdy nežádá sdělení osobních údajů, přístupových hesel, PIN kódů ani přeposlání peněz na „bezpečný účet“
Policista vám nikdy nepošle fotografii svého služebního průkazu přes SMS, e-mail, ani jinou komunikační platformu.
Policie nikdy nespojuje telefonní hovor s pracovníkem banky.
Podvodníci často zneužívají skutečná jména, hodnosti a funkce reálných policistů, která jsou dohledatelná na internetu pro vzbuzení důvěry.
13. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.