Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Podvodná investice
Přišla o více jak tři a půl milionu.
Jednašedesátiletou ženu z Kroměřížska zlákala v půli května reklama na výhodné investování. Po vyplnění dotazníku byla obratem telefonicky kontaktována údajným zástupcem finanční společnosti, který ji navedl k registraci na burzovním obchodním portále. Na jeho popud si založila účet u jedné z tuzemských bank, na který převedla všechny své úspory s příslibem zhodnocení. Z tohoto účtu pak za sebe nechala finančního poradce investovat nemalé částky. Ve svém mobilním telefonu v domnění převodu investic potvrzovala převod svých financí na cizí účty. Od podvodníků byla v průběhu investování mimo jiné upozorňována na různé smyšlené poplatky, které byla nucena hradit. Nešťastně si také vyřídila bankovní i nebankovní úvěry. Navíc do investování zapojila i svého manžela. Celkově společně přišli o více jak tři a půl milionu korun.
Pachateli v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osm let za mřížemi.
15. srpna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.