Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátrací akce

Ztracený senior byl v lese vypátrán policejním psem. 

Sedmasedmdesátiletý muž s kognitivní poruchou se ve středu odpoledne vydal v chladném zimním počasí pěšky z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Do večerních hodin o sobě nedal vědět a telefonicky byl nedostupný, proto rodina zalarmovala policii. V průběhu rozsáhlé večerní pátrací akce byl před třiadvacátou hodinou nalezen policejním psem v lesním porostu. Policisté pohřešovanému poskytli první pomoc do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, která si zraněného a podchlazeného muže převzala k ošetření. Není pochyb o tom, že psovod prap. Radek Mráček a jeho parťák Small si zaslouží velkou pochvalu.

18. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

pes Small (1)

pes Small (1) 

pes Small (2)

pes Small (2) 

Psovod

Psovod 

