Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátrací akce
Ztracený senior byl v lese vypátrán policejním psem.
Sedmasedmdesátiletý muž s kognitivní poruchou se ve středu odpoledne vydal v chladném zimním počasí pěšky z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Do večerních hodin o sobě nedal vědět a telefonicky byl nedostupný, proto rodina zalarmovala policii. V průběhu rozsáhlé večerní pátrací akce byl před třiadvacátou hodinou nalezen policejním psem v lesním porostu. Policisté pohřešovanému poskytli první pomoc do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, která si zraněného a podchlazeného muže převzala k ošetření. Není pochyb o tom, že psovod prap. Radek Mráček a jeho parťák Small si zaslouží velkou pochvalu.
18. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.