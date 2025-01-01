Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Nepoučitelný
Mladému recidivistovi hrozí za svou bohatou trestnou minulost až osmileté vězení.
V březnu byl pětadvacetiletý muž odsouzen k veřejně prospěšným pracím za předchozí delikty, které si měl dle soudu odpracovat. K tomu se ovšem neměl. K čemu se však měl, tak k páchání další pestré trestné činnosti. Soudci tak došla trpělivost a za další protiprávní činnost mu v září trest proměnil v nepodmíněný trest odnětí svobody na osmnáct měsíců. Před nastoupením do výkonu trestu ovšem stihl napáchat několik dalších trestných činů převážně majetkového charakteru včetně sprejerství. Posprejoval cizí majetek minimálně v sedmnácti případech na Kroměřížsku, nevyhnul se ani památkám. Kriminalisté navíc zjistili, že se mladý muž svým jednáním od března postupně dopustil široké škály dalších trestných činů, např. prostých krádeží, krádeží vloupáním, poškození cizí věci, ale také nebezpečné vyhrožování, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací, neoprávněné užívání cizí věci, porušování domovní svobody, vydírání, ublížení na zdraví a výtržnictví. Jen zmíněným sprejerstvím způsobil škody za sto tisíc korun.
Nyní mladému recidivistovi, který je stíhán vazebně, mimo jiné hrozí za nejpřísněji trestaný delikt neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osmileté vězení.
30. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.