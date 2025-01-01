Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Loupež
Pachateli hrozí až deset let za mřížemi.
Kroměřížským kriminalistům se podařilo dobrou operativní a pátrací činností objasnit případ loupeže ze začátku června.
Třiadvacetiletý muž si v odpoledních hodinách na cestě vlakem vytipoval spolucestující seniorku, se kterou vystoupil ve stejné stanici a tu chvíli pronásledoval. Po nějaké době ji doběhl i s nasazenou kuklou na hlavě se slovy: „Přepadení, dej sem zlato“, přičemž zpoza pasu vytáhl schovanou střelnou zbraň, kterou na ni namířil. Žena si ze strachu sundala řetízek z krku, který mu předala. Muž poté místo kvapem opustil a řetízek v hodnotě pár tisíc korun druhého dne prodal v zastavárně v jiném kraji.
Mladému recidivistovi nyní hrozí za trestný čin loupež a legalizace výnosů z trestné činnosti až deset let za mřížemi.
14. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.