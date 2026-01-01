Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Investiční podvod
Zadrženému kurýrovi hrozí až osmileté vězení.
Šestapadesátiletá žena se v půli února rozhodla investovat přes neověřenou investiční společnost, která v internetové reklamě lákala na vysoké zhodnocení financí. Po zaregistrování přijala hovor od údajného zástupce uvedené společnosti. Po uhrazení několikatisícového vstupního poplatku ženu zasvětil do světa investování. Pod jeho dozorem začala své první drobné investice skrze nově nainstalovanou aplikaci. Pro lepší zhodnocení jí poradce doporučil, aby vložila více financí. Souhlasila a vzala si od banky půjčku na půl milionu korun. Domnělý poradce ji přesvědčil, aby k celému úvěru přidala i své našetřené peníze. Celý obnos, téměř devět set tisíc korun, pak měla předat kurýrovi v hotovosti na předem smluveném místě. V tento moment ženě jednání investiční společnosti přišlo podezřelé a obrátila se na policii.
Bezprostředně po předání hotovosti byl dvacetiletý cizinec policisty i s penězi zadržen. Nyní již vazebně stíhanému muži hrozí za trestný čin podvod až osmileté vězení. Kriminalisté nyní zjišťují, zda toho dotyčný nemá v rámci České republiky na svědomí více.
Policie radí:
Vždy si důkladně ověřte společnost, které chcete svěřit své peníze.
Nikdy se nenechte do ničeho tlačit a vše si pečlivě promyslete.
Pokud vás někdo nutí předat peníze v hotovosti kurýrovi, zpozorněte, patrně se jedná o podvod.
12. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.