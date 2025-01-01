Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Hledáme případné svědky nehody
Policisté šetří střet nákladního a osobního vozidla u Šelešovic.
Dopravní policisté šetří vážnou dopravní nehodu nákladního a osobního vozidla, která se udála dne 3. prosince 2025 po sedmnácté hodině mezi obcemi Jarohněvice a Šelešovice na silnici II/432. Řidič fabie jedoucí na Kroměříž se ve zrádném "esíčku" střetl levou přední částí s protijedoucím náklaďákem.
Policie žádá případné svědky nehody, kteří by mohli přispět k řádnému objasnění dopravní nehody, aby se ozvali dopravním policistům na číslo 735 780 170 (*172) nebo na bezplatnou linku 158.
8. prosince 2025, por. Radomír Šiška DiS.