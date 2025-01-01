Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Hledáme případné svědky nehody

Policisté šetří střet nákladního a osobního vozidla u Šelešovic. 

Dopravní policisté šetří vážnou dopravní nehodu nákladního a osobního vozidla, která se udála dne 3. prosince 2025 po sedmnácté hodině mezi obcemi Jarohněvice a Šelešovice na silnici II/432. Řidič fabie jedoucí na Kroměříž se ve zrádném "esíčku" střetl levou přední částí s protijedoucím náklaďákem.

Policie žádá případné svědky nehody, kteří by mohli přispět k řádnému objasnění dopravní nehody, aby se ozvali dopravním policistům na číslo 735 780 170 (*172) nebo na bezplatnou linku 158.

8. prosince 2025, por. Radomír Šiška DiS.

Odkazy do noveho okna

Foto (1)

Foto (1) 

Detailní náhled

Foto (2)

Foto (2) 

Detailní náhled

Foto (3)

Foto (3) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 