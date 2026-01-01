Hledáme majitele jízdních kol
Informace přijmou kroměřížští policisté.
V rámci prověřování majetkové trestné činnosti zajistili policisté z Obvodního oddělení Kroměříž tři jízdní kola nezjištěných vlastníků. Tímto žádáme majitele kol, kteří postrádají své dopravní prostředky a krádež doposud neoznámili, aby se obrátili na policii.
Jedná se o tato tři horská jízdní kola:
- Horské kolo červené barvy značky Olpran
- Horské kolo bílé barvy značky Leader Fox
- Horské kolo modré barvy značky GT
Majitelé se policistům mohou ozvat na bezplatnou linku 158, nebo přímo na telefonní číslo 974 675 651 Obvodního oddělení Kroměříž. Z důvodu ověření vlastnictví nebudeme fotografie kol zveřejňovat.
28. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.