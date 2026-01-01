Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Hledáme majitele jízdních kol

Informace přijmou kroměřížští policisté. 

V rámci prověřování majetkové trestné činnosti zajistili policisté z Obvodního oddělení Kroměříž tři jízdní kola nezjištěných vlastníků. Tímto žádáme majitele kol, kteří postrádají své dopravní prostředky a krádež doposud neoznámili, aby se obrátili na policii.

Jedná se o tato tři horská jízdní kola:

  1. Horské kolo červené barvy značky Olpran
  2. Horské kolo bílé barvy značky Leader Fox
  3. Horské kolo modré barvy značky GT

Majitelé se policistům mohou ozvat na bezplatnou linku 158, nebo přímo na telefonní číslo 974 675 651 Obvodního oddělení Kroměříž. Z důvodu ověření vlastnictví nebudeme fotografie kol zveřejňovat.

28. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

