Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Falešná dcera
Pachateli hrozí až pět let za mřížemi.
Osmašedesátiletého muže koncem září kontaktovala osoba, o které se domníval, že jde o jeho dceru. Ta ho oslovila z cizího telefonního čísla textovou zprávou s tím, že má rozbitý telefon. Proto nemůže telefonovat a dostat se do svého internetového bankovnictví. V následné komunikaci ho požádala o proplacení několika faktur. Muž na základě jejích požadavků následně provedl několik bezhotovostních plateb na neznámé účty. V domnění pomoci své dceři, která žije dlouhodobě v zahraničí, zaplatil na cizí účty bezmála tři sta tisíc korun.
8. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.