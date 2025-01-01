Falešná dcera

Policie České republiky  

Pachateli hrozí až pět let za  mřížemi. 

Osmašedesátiletého muže koncem září kontaktovala osoba, o které se domníval, že jde o jeho dceru. Ta ho oslovila z cizího telefonního čísla textovou zprávou s tím, že má rozbitý telefon. Proto nemůže telefonovat a dostat se do svého internetového bankovnictví. V následné komunikaci ho požádala o proplacení několika faktur. Muž na základě jejích požadavků následně provedl několik bezhotovostních plateb na neznámé účty. V domnění pomoci své dceři, která žije dlouhodobě v zahraničí, zaplatil na cizí účty bezmála tři sta tisíc korun.

Pachateli, který se dopustil trestného činu podvod, hrozí až pět let za mřížemi.

8. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

