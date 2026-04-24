Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádáme veřejnost o spolupráci
Od dnešních ranních hodin pátráme v okolí obce Lukoveček na Zlínsku po sedmnáctiletém chlapci.
Mladík byl naposledy příbuznými viděn okolo sedmé hodiny ranní, kdy odešel z domu.
Při odchodu z místa bydliště měl na sobě fialovou mikinu, šedé tepláky a bílé tenisky. Nosí delší kudrnaté světle hnědé vlasy a dioptrické brýle. Je vysoký 180 – 183 cm, pevnější postavy.
Pokud jste mladíka viděli, kontaktujte linku 158.
Pátrání po osobách - Policie České republiky
24. dubna 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková
AKTUALIZACE:
MLadík byl v pořádku nalezen. Děkujeme všem za pomoc při pátrání.
24.4.2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková