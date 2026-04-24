Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žádáme veřejnost o spolupráci

Od dnešních ranních hodin pátráme v okolí obce Lukoveček na Zlínsku po sedmnáctiletém chlapci. 

Mladík byl naposledy příbuznými viděn okolo sedmé hodiny ranní, kdy odešel z domu.

Při odchodu z místa bydliště měl na sobě fialovou mikinu, šedé tepláky a bílé tenisky. Nosí delší kudrnaté světle hnědé vlasy a dioptrické brýle. Je vysoký 180 – 183 cm, pevnější postavy.

Pokud jste mladíka viděli, kontaktujte linku 158.

24. dubna 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

AKTUALIZACE:

MLadík byl v pořádku nalezen. Děkujeme všem za pomoc při pátrání.

24.4.2026

