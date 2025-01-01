Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Záchrana života
Policisté z Morkovic přijeli na pomoc a zachránili ženu v bezvědomí.
V pátek 7. listopadu 2025, krátce po čtvrté hodině ranní, byli policisté Obvodního oddělení Morkovice, prap. Vratislav Zajíček a nstržm. Roman Jakša, požádáni o asistenci při oživování čtyřiačtyřicetileté ženy v Morkovicich.
Díky tomu, že se nacházeli poblíž místa události, dorazili na místo ještě před příjezdem záchranné služby. Zachovali klid, řídili se pokyny operátora a ženě v hlubokém bezvědomí poskytli bezodkladnou péči.
Nasadili elektrody automatizovaného externího defibrilátoru (AED) a zahájili resuscitaci. Jejich rychlá, profesionální reakce a spolupráce se záchranáři přispěla k záchraně života. Pacientka byla následně převezena do nemocnice v Kroměříži, kde se po necelé hodině probrala k plnému vědomí.
Záchrana lidského života je tím nejcennějším, co může služba přinést. Tento zákrok je toho důkazem a připomínkou toho, jak důležitá je pohotovost a spolupráce.
12. listopadu 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková