Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Záchrana života

Policisté z Morkovic přijeli na pomoc a zachránili ženu v bezvědomí. 

V pátek 7. listopadu 2025, krátce po čtvrté hodině ranní, byli policisté Obvodního oddělení Morkovice, prap. Vratislav Zajíček a nstržm. Roman Jakša, požádáni o asistenci při oživování čtyřiačtyřicetileté ženy v Morkovicich.

Díky tomu, že se nacházeli poblíž místa události, dorazili na místo ještě před příjezdem záchranné služby. Zachovali klid, řídili se pokyny operátora a ženě v hlubokém bezvědomí poskytli bezodkladnou péči.

Nasadili elektrody automatizovaného externího defibrilátoru (AED) a zahájili resuscitaci. Jejich rychlá, profesionální reakce a spolupráce se záchranáři přispěla k záchraně života. Pacientka byla následně převezena do nemocnice v Kroměříži, kde se po necelé hodině probrala k plnému vědomí. 

Záchrana lidského života je tím nejcennějším, co může služba přinést. Tento zákrok je toho důkazem a připomínkou toho, jak důležitá je pohotovost a spolupráce.

12. listopadu 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 