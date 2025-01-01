Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Viditelnost chodců
Zašli jsme se podívat za chodci.
Včera jsme se podívali společně s BESIPem na chodce v ulicích Vsetína. Velká část z nich byla oblečena do velmi tmavého oblečení a bez reflexních prvků. Proto jsme jim reflexní prvky nabídli, ať v této době plné mlhavého počasí a dlouhého času bez slunečního svitu zvýší svou viditelnost v silničním provozu.
Klidnou chůzi ve vánočním čase a mnoho dobrých kroků v následujícím roce.
23.prosince 2025, por.Bc. Vladislav Malcharczik