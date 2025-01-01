Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Viditelnost chodců

Zašli jsme se podívat za chodci. 

Včera jsme se podívali společně s BESIPem na chodce v ulicích Vsetína. Velká část z nich byla oblečena do velmi tmavého oblečení a bez reflexních prvků. Proto jsme jim reflexní prvky nabídli, ať v této době plné mlhavého počasí a dlouhého času bez slunečního svitu zvýší svou viditelnost v silničním provozu.

Klidnou chůzi ve vánočním čase a mnoho dobrých kroků v následujícím roce.

23.prosince 2025, por.Bc. Vladislav Malcharczik

Odkazy do noveho okna

Foto 1

Foto 1 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 