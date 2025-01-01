Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Služební shromáždění
V Horní Lidči byli oceněni nejlepší policisté a občanští zaměstnanci Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Ve středu 5. 11. 2025 byli v nádherném prostoru multifunkční haly s názvem Trezor přírody v Horní Lidči oceněni vybraní policisté a občanští zaměstnanci Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Za přítomnosti náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku, brig. gen. Jaromíra Bischofa, ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, plk. Jaromíra Tkadlečka, statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje, pana Radka Doležela, a dalších vzácných hostů převzalo ocenění za svou službu celkem 44 policistů a občanských zaměstnanců.
Veteránem roku byl vyhlášen npor. Pavel Chlápek, vedoucí Dopravního inspektorátu Vsetín, který u Policie České republiky slouží od roku 1986, občanským zaměstnancem roku se stal pan Petr Dvořák z integrovaného operačního střediska, jako tým roku byla vyhlášena náhradová komise Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a policistkou roku byla vyhlášena por. Lucie Martincová z Oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Kroměříž. Por. Lucie Martincová zpracovává již déle než dva roky rozsáhlou kauzu korupce, kde bylo sděleno obvinění dvaceti osobám.
Práce příslušníků Policie České republiky je nejen velmi náročná, ale také odpovědná a v mnoha případech i nebezpečná. O to více si vážíme jejich každodenního nasazení, profesionality a lidského přístupu, který přináší bezpečí a důvěru občanům. Všem oceněným děkujeme za jejich službu a srdečně gratulujeme k zaslouženému ocenění.
Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra České republiky a jejímu výkonnému řediteli panu Otakaru Smolíkovi patří zvláštní poděkování za dlouhodobou podporu a partnerskou spolupráci, která významně přispívá k důstojnému ocenění práce policistů i občanských zaměstnanců.
7. listopadu, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková