Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Prosíme veřejnost o pomoc
Od dnešního rána pátráme v okolí obce Štítná nad Vláří, místní části zvané Kochavec, po šestaosmdesátiletém muži.
Senior je asi 165cm vysoký, má prošedivělé krátké fousy, na sobě má pravděpodobně tmavé tepláky, hnědé boty, béžové tričko s dlouhým rukávem. Muž může působit dezorientovaně.
V případě jakýchkoliv informací prosím kontaktujte linku 158.
3. května 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková
AKTUALIZACE:
Děkujem veřejnosti za pomoc, muž byl v pořádku nalezen.
