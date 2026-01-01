Prosíme veřejnost o pomoc

Od dnešního dopoledne pátráme v okolí obce Štítná nad Vláří po seniorovi. 

Od dnešního rána pátráme v okolí obce Štítná nad Vláří, místní části zvané Kochavec, po šestaosmdesátiletém muži.

Senior je asi 165cm vysoký, má prošedivělé krátké fousy, na sobě má pravděpodobně tmavé tepláky, hnědé boty, béžové tričko s dlouhým rukávem. Muž může působit dezorientovaně.

V případě jakýchkoliv informací prosím kontaktujte linku 158.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

3. května 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

AKTUALIZACE:

Děkujem veřejnosti za pomoc, muž byl v pořádku nalezen.

3. května 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

