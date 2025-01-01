Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté kontrolovali zabezpečení chat

Na dveřích nechali kartičky s preventivními radami. 

V nastalém ročním období většina majitelů chat opustí své rekreační příbytky, zazimují je a zabezpečí. A to je velmi důležité! K chalupám totiž místo majitelů někdy vyrážejí nezvaní hosté. V některých případech jim jde pouze o to, aby sehnali něco k snědku nebo přespali. Jsou ale i tací, kteří si rádi něco odnesou.

Ne každý majitel má dostatek času, aby jezdil kontrolovat chatu, zda je v pořádku. Některým ji zkontrolují sousedi či příbuzní a v uplynulých dnech je kontrolovali i policisté.

Policisté na koních, ale i pěší s policejními psy tak vyrazili do chatařských oblastí, aby provedli preventivní kontrolu. Zazimovanou chaloupku obešli, prohlédli okna a dveře, zda nejsou narušena, a na dveřích nechali kartičku s informacemi o kontrole samotné včetně preventivních rad. 

Policie radí: 

  • Důkladně si svůj majetek zabezpečte.
  • Nenechávejte v objektu žádné cenné věci.
  • V případě vloupání nevstupujte dovnitř a volejte na linku 158.

12. 12. 2025, por. Bc. Milena Šabatová

preventivní kontrola chat

preventivní kontrola chat

preventivní kontrola chat

