Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policisté kontrolovali zabezpečení chat
Na dveřích nechali kartičky s preventivními radami.
V nastalém ročním období většina majitelů chat opustí své rekreační příbytky, zazimují je a zabezpečí. A to je velmi důležité! K chalupám totiž místo majitelů někdy vyrážejí nezvaní hosté. V některých případech jim jde pouze o to, aby sehnali něco k snědku nebo přespali. Jsou ale i tací, kteří si rádi něco odnesou.
Ne každý majitel má dostatek času, aby jezdil kontrolovat chatu, zda je v pořádku. Některým ji zkontrolují sousedi či příbuzní a v uplynulých dnech je kontrolovali i policisté.
Policisté na koních, ale i pěší s policejními psy tak vyrazili do chatařských oblastí, aby provedli preventivní kontrolu. Zazimovanou chaloupku obešli, prohlédli okna a dveře, zda nejsou narušena, a na dveřích nechali kartičku s informacemi o kontrole samotné včetně preventivních rad.
Policie radí:
- Důkladně si svůj majetek zabezpečte.
- Nenechávejte v objektu žádné cenné věci.
- V případě vloupání nevstupujte dovnitř a volejte na linku 158.
12. 12. 2025, por. Bc. Milena Šabatová