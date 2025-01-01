Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Omezení úředních hodin

Na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ve Zlíně, kontaktních místech Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín dojde k omezení úředních hodin. 

Z technických důvodů budou na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál dne 29. prosince 2025 úřední hodiny omezeny v čase od 8. do 12. hodin. Dne 31. prosince 2025 budou úřední hodiny zcela zrušeny. Tato dočasná změna se týká veškeré agendy. Žádáme proto občany, aby své žádosti podávali s dostatečným předstihem.

Děkujeme za pochopení.

3. prosince 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

