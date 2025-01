Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Narazil do auta a odjel

VSETÍN: Policisté zjišťují totožnost viníka nehody.

Vsetínští dopravní policisté žádají veřejnost o spolupráci při ztotožnění řidiče, který dne 7. ledna 2025 dopoledne narazil do zaparkovaného automobilu a z místa ujel, aniž by si splnil povinnosti účastníka dopravní nehody.

K tomu došlo před jedenáctou hodinou ve Vsetíně na ulici Hlásenka. Dosud neznámý řidič osobního automobilu značky BMW (pravděpodobně BMW X5) přijel z nedaleké okružní křižovatky a při snaze zaparkovat mezi dva stojící automobily do jednoho z nich narazil. Řidič následně vysednul, zkontroloval přední část svého vozidla, opětovně do něj usedl a z místa odjel.

Policisté v rámci prověřování zajistili kamerové záznamy z několika míst v okolí nehody. Technická kvalita záznamů však neumožnila identifikovat vozidlo podle registrační značky.

Z těchto důvodů se policisté obrací i na širokou veřejnost s žádostí o poskytnutí informací vedoucích ke ztotožnění majitele či dokonce řidiče automobilu. Tyto údaje přijmeme na kterékoliv policejní služebně, popřípadě prostřednictvím linky 158.

20. ledna 2025, nprap. Petr Jaroš

