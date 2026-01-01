Fyzické testy nanečisto
Veřejnost si nezávazně otestovala svou fyzickou zdatnost.
V pátek 24. dubna si zájemci z řad veřejnosti mohli vyzkoušet tzv. fyzické zkoušky nanečisto. Otestovali si tak nejen svoji fyzickou zdatnost, ale především jednu ze zákonných podmínek k přijetí do služebního poměru v rámci Police ČR.
Celkem si tuto možnost nenechaly ujít více než dvě desítky účastníků různých věkových kategorií. Na venkovním hřišti Gymnázia a jazykové školy Zlín měli zájemci možnost absolvovat všechny čtyři povinné disciplíny, tedy člunkový běh na 4 x 10 m, kliky, celomotorický test a běh na 1000 m. Na průběh a regulérnost dohlíželi instruktoři odboru služební přípravy, kteří následně úspěšným aktérům předali certifikáty o splnění fyzických testů. Někteří z přítomných cvičících dokonce ihned projevili zájem o přijetí do služebního poměru.
Náboráři Krajského ředitelství policie Zlínského kraje děkují všem přítomným za účast a již nyní plánují další „fyzické testy nanečisto“, a to v průběhu podzimu letošního roku. O přesném datu budeme veřejnost včas informovat.
28. dubna 2026, nprap. Petr Jaroš