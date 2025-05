Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cvičení na úřadu práce

VSETÍNSKO: Policisté zneškodnili útočníky.

V pátek se v sídle vsetínského úřadu práce uskutečnilo plánované cvičení složek Policie České republiky. To bylo zaměřeno na eliminaci útoku nožem na pracovníky a klienty úřadu práce. Očekávaným cílem pak bylo procvičení postupu složek PČR při společném zásahu proti aktivnímu útočníkovi, taktika celého zákroku a koordinace dalších činností hlídek po provedeném zásahu. Do akce se zapojilo zhruba deset policejních hlídek, ovšem do celého cvičení byly zapojeny desítky dalších lidí. Své úkoly na místě měli mimo jiné i kriminalisté, členové intervenčního týmu, strážníci, hasiči, záchranáři či figuranti z holešovského útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy.

Cvičení splnilo svůj cíl a s postřehy, získanými informacemi a daty budeme nadále pracovat.

26. května 2025, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem